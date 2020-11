Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : en hausse, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 30/11/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les actions d'AstraZeneca sont en hausse de 1,6% ce matin, alors qu'UBS a relevé son conseil sur le titre passant de 'vendre' à 'neutre'. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a revalorisé l'action, suite à sa récente chute (-12% sur deux semaines), sur la base de données mitigées concernant le vaccin Covid-19. Après cette baisse, l'action se négocie sur une prime 'intéressante' de 13% pour le secteur, indique UBS dans son analyse. L'analyste a également relevé son objectif de cours pour l'action de 7 300 pence à 7 500 pence.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.17%