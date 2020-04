Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : en hausse après des trimestriels 'solides' Cercle Finance • 29/04/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après avoir enregistré une 'forte' croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, ses nouveaux médicaments - notamment en oncologie - ont 'extrêmement bien' performé. Le fabricant de médicaments anglo-suédois a déclaré que son chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année avait augmenté de 17% pour atteindre 6,35 milliards de dollars, ce qui donnait un BPA de 1,05 dollar. Les ventes de son médicament contre le cancer du poumon Tagrisso ont bondi de 58% à 982 millions de dollars, tandis que le médicament contre le cancer de la vessie Imfinzi a augmenté de 57% à 462 millions de dollars. Les analystes ont déclaré que les résultats du premier trimestre étaient ' solides '. 'Le premier trimestre a bénéficié de la constitution de stocks en réponse à la pandémie de Covid-19', indique Liberum dans une note d'analyses.

