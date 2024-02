Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: emprunt obligataire de 5 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a lancé jeudi l'émission d'un emprunt obligataire de cinq milliards de dollars en quatre tranches, une opération devant lui permettre de refinancer sa dette.



L'opération se compose d'une tranche de 1,25 milliard de dollars à échéance 2027 à taux fixe avec un coupon de 4,80%, d'une tranche de 1,25 milliard de maturité 2029 à taux fixe avec un coupon de 4,85%, d'une tranche d'un milliard à horizon 2031 à taux fixe avec un coupon de 4,90% et enfin d'une tranche de 1,5 milliard de maturité 2034 à taux fixe avec un coupon de 5%.



L'offre, qui doit se clôturer le 26 février, doit également permettre au groupe biopharmaceutique de financer ses besoins dits généraux.



Le titre coté à la Bourse de Londres cédait plus de 2% jeudi après cette annonce.





