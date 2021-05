Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : emprunt de 7 milliards de dollars pour Alexion Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi avoir lancé un emprunt obligataire pour un montant de sept milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) devant lui servir à financer l'acquisition d'Alexion. Les maturités des six différentes tranches s'échelonnent entre 2023 et 2051, pour des coupons compris entre 0,3% et 3%. L'offre doit clôturer vendredi. Pour rappel, AstraZeneca avait annoncé au mois de décembre le rachat d'Alexion pour un montant de 39 milliards de dollars, avec l'idée d'implanter à Boston un pôle entièrement dédié aux traitements des maladies rares.

