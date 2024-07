Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: émission obligataire en euros en deux tranches information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi soir le lancement d'un emprunt obligataire de 1,4 milliard d'euros en deux tranches, une opération destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.



Le groupe biopharmaceutique précise que l'émission comprend une tranche de 650 millions d'euros à taux fixe affichant un coupon de 3,121% et devant arriver à échéance en 2030.



Une autre tranche de 750 millions d'euros, dont la maturité a été fixée à 2033, là encore à taux fixe, a été émise sur la base d'un coupon de 3,278%.



Les banques BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Société Générale ont été chargées de la gestion du carnet d'ordres.



L'action AstraZeneca perdait 1,7% en début de matinée.





Valeurs associées ASTRAZENECA 12 044,00 GBX LSE -2,59%