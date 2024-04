Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: du mieux dans le cancer des voies biliaires information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que son immunothérapie Imfinzi avait permis de doubler le taux de survie à trois ans des patients atteints d'un cancer des voies biliaires avancé lors d'un essai clinique de phase III.



D'après AstraZeneca, 14,6% des patients ayant suivi un traitement à base d'Imfinzi et de chimiothérapie étaient toujours en vie au bout de trois ans, contre 6,9% pour une chimiothérapie seule.



Sur les 341 patients suivis dans l'étude, la survie globale atteignait 12,9 mois avec Imfinzi et une chimiothérapie, contre 11,3 mois dans le groupe de la chimiothérapie.



S'il est rare, le cancer des voies biliaires (cholangiocarcinome) touche chaque année 50.000 personnes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, et quelque 210.000 individus dans le monde.



Le diagnostic de la maladie est sombre, puisque seulement 5% à 15% des patients sont encore vivants au bout de cinq ans.





