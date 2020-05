Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : DPT pour Enhertu en cancer du poumon Cercle Finance • 18/05/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que son Enhertu, développé en collaboration avec Daiichi Sankyo, a obtenu une désignation de percée thérapeutique (DPT) de la FDA des Etats-Unis pour le cancer du poumon non à petite cellule métastatique avec une mutation HER2. Le laboratoire pharmaceutique précise que cette décision se fonde sur un essai de phase II en cours, dont une analyse intermédiaire des données sera présentée au congrès de l'ASCO 2020 qui se tiendra de façon virtuelle du 29 au 31 mai prochain. La désignation de percée thérapeutique est destinée à accélérer le développement et la revue réglementaire de nouveaux médicaments potentiels pour traiter des maladies sérieuses et répondre à un besoin médical non satisfait significatif.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.48%