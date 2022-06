AstraZeneca: données favorables sur Evusheld dans le Covid information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que des résultats de phase III publiés dans The Lancet Respiratory Medicine ont montré que l'Evusheld d'AstraZeneca (tixagevimab et cilgavimab) offrait une protection 'cliniquement et statistiquement significative' en tant que traitement ambulatoire du Covid léger à modéré et contre la progression de la maladie vers des formes sévères ou le décès, par rapport au placebo.



'Ces résultats montrent qu'une dose intramusculaire d'Evusheld peut empêcher des personnes de développer des formes sévères de Covid et qu'un traitement plus précoce conduit à de meilleurs résultats', analyse Hugh Montgomery, professeur de médecine de soins intensifs à l'University College London et chercheur principal de l'étude.



Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D biopharmaceutique che AstraZeneca indique pour sa part que le laboratoire est en contact avec les autorités réglementaires et qu'il continue à soumettre des demandes de nouvelles indications sur Evusheld en tant que traitement de prophylaxie contre le Covid.