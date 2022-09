Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: données favorables dans le cancer des ovaires information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire Merck ont fait état vendredi de données de suivi positives dans le cadre de deux études de phase III sur le Lynparza, un médicament qu'ils développement en commun, dans le traitement du cancer des ovaires.



Ces conclusions de long terme montrent notamment que 65,5% des patientes traitées avec cet anticancéreux, en plus du bevacizumab (Avastin), ont survécu pendant plus de cinq ans, contre 48,4% pour le groupe placebo.



Le cancer des ovaires, l'un des plus fréquemment rencontrés en gynécologie, est souvent associé à un pronostic sombre, puisqu'entre 50% et 70% des femmes touchées ne sont plus en vie au bout de cinq ans.



Ces résultats ont été dévoilés à l'occasion du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).