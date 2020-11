Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : deux nouvelles indications pour Lynparza Cercle Finance • 05/11/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la Commission européenne avait autorisé l'usage de son médicament anticancéreux Lynparza dans le cadre de deux nouvelles indications. Lynparza - qui est commercialisé avec l'américain Merck - a été approuvé dans l'Union européenne pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les hommes porteurs d'une mutation BRCA1 ou BRCA2. Le médicament a également été autorisé pour le traitement d'entretien de première ligne des patientes souffrant d'un cancer avancé des ovaires HRD positif. AstraZeneca, qui a dévoilé ce matin des résultats trimestriels sans surprise, a également annoncé que l'Union européenne avait ratifié l'utilisation de Forxiga pour le traitement des insuffisants cardiaques chroniques atteints ou non de diabète de type 2.

