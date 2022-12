Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: deux nouvelles approbations en Europe information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que le Lynparza avait été autorisé par l'Union européenne dans le traitement du cancer de la prostate.



Le feu vert de Bruxelles concerne l'utilisation de Lynparza en association avec l'abiraterone ou la prednisone dans le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration chez les patients pour lesquels une chimiothérapie n'est pas indiquée.



Cette approbation fait suite à des résultats d'une étude clinique de phase III qui avait montré une réduction du risque de décès de 34% chez les patients traités, ce qui avait poussé l'Agence européenne du médicament à adopter une recommandation positive sur le médicament le mois dernier.



Le cancer de la prostate est aujourd'hui le plus répandu chez les hommes en Europe, avec 473.000 patients diagnostiqués en 2020 pour 108.000 décès.



AstraZeneca a également annoncé ce matin qu'Imfinzi avait été approuvé par l'Union européenne dans le traitement de première ligne, en complément d'une chimiothérapie, du cancer des voies biliaires non-opérable ou métastatique, une forme de cancer particulièrement agressive.



Ce traitement, qui avait lui aussi fait l'objet d'un avis favorable en novembre, a montré une réduction de 20% du risque de décès par rapport à une chimiothérapie seule lors d'essais de phase III.





