AstraZeneca : deux essais concluants pour un antiasthmatique

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que deux essais de phase III consacrés à l'inhalateur PT027 avaient atteint leur critère d'évaluation principal en apportant des bénéfices 'significatifs' aux patients asthmatiques. Dans le cadre d'un premier essai clinique conduit sur 3132 patients, le PT027 utilisé en pompe de secours a démontré une réduction statistiquement significative des exacerbations graves, souligne le laboratoire anglo-suédois. Dans une seconde étude, menée elle sur 1001 patients, l'inhalateur a permis une amélioration là encore 'significative' de la fonction pulmonaire, ajoute le groupe biopharmaceutique. Le PT027, développé en collaboration avec le britannique Avillion, associe l'albuterol, un bêta-bloquant à action rapide, à des corticostéroïdes en inhalation. Ces résultats feront l'objet d'une communication dans le cadre d'un prochain congrès médical, indique AstraZeneca dans son communiqué.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.99%