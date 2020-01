Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : désignations ODD en cancer du foie Cercle Finance • 20/01/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'Imfinzi (durvalumab) et tremelimumab, ont tous les deux obtenu des désignations de médicaments orphelins (ODD) aux Etats-Unis pour le traitement du carcinome hépatocellulaire, le type le plus fréquent de cancer du foie. Le laboratoire pharmaceutique rappelle que la désignation de médicament orphelin de la Food and Drug Administration (FDA) américaine est destinée au traitement, au diagnostic ou à la prévention de maladies affectant moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis. 'Nous avons hâte de pouvoir apporter à ces patients de nouvelles options potentielles de traitement à ses patients et attendons les résultats de l'étude de phase III en cours HIMALAYA plus tard cette année', indique José Baselga, executive vice president, R&D oncologie.

