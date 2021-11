Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : désignation 'fast track' en néphrologie information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi avoir obtenu la désignation 'fast track' de la part de la FDA américaine pour son médicament expérimental Lokelma en tant que traitement de l'hémodialyse chronique avec hyperkaliémie. Le groupe biopharmaceutique explique que l'hyperkaliémie récurrente est un trouble qui affecte entre 24% et 48% des insuffisants rénaux, entraînant souvent un risque accru de décès ou d'hospitalisations. Le programme 'fast track' de la FDA est destiné à accélérer l'examen de médicaments qui ciblent des pathologies graves et qui ont le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait.

