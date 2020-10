Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : désignation 'breakthrough' accordée à Farxiga Cercle Finance • 02/10/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que la FDA avait accordé le statut de 'traitement révolutionnaire' ('breakthrough therapy') à son médicament contre le diabète Farxiga dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Le feu vert de l'autorité sanitaire, qui concerne à la fois les patients diabétiques et non-diabétiques, va offrir à 37 millions d'américains souffrant de cette pathologie une nouvelle option thérapeutique. Farxiga permet de réduire la réabsorption rénale du glucose en augmentant son excrétion dans les urines. AstraZeneca se concentre depuis quelques années sur les domaines cardiovasculaire, rénal et métabolique, qui constituent ses champs thérapeutiques prioritaires.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.59%