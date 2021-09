Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : des subventions pour les maladies cardiaques information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée mondiale du coeur, la Fondation AstraZeneca HealthCare a accordé à sept organisations à but non lucratif la somme de 954 311 $ en subventions dans sept États américains pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. ' Ses subventions visent à améliorer la santé cardiaque aux États-Unis, en particulier parmi les populations les plus pauvres ' indique le groupe. Les programmes permettent d'augmenter les dépistages médicaux, la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires, l'éducation nutritionnelle, l'accès aux soins de santé et aux services de santé comportementale, l'activité physique et le coaching en santé.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +3.47%