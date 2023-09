AstraZeneca: des résultats pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - Le datopotamab deruxtecan associé à Imfinzi a montré une activité clinique prometteuse dans le cadre d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé de première ligne dans l'essai de phase Ib TROPION-Lung04.



Le datopotamab deruxtecan plus Imfinzi d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo avec ou sans chimiothérapie a démontré des taux de réponse objective de 77 % et 50 % et des taux de contrôle de la maladie de 92 % et 93 %, respectivement



Trois essais pivots en cours évaluent les combinaisons de datopotamab deruxtecan et d'inhibiteurs du point de contrôle immunitaire dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé de 1re ligne.



Saiama Waqar, MD, Siteman Cancer Center, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, et investigateur de l'essai, a déclaré: ' Les résultats de TROPION-Lung04 offrent des preuves préliminaires de l'efficacité du datopotamab deruxtecan en association avec le durvalumab et la chimiothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé de première ligne sans nouveaux signaux d'innocuité. Nous attendons avec impatience le recrutement et les résultats du programme de phase III évaluant diverses combinaisons de datopotamab deruxtecan et d'inhibiteurs du point de contrôle immunitaire dans ce contexte. '