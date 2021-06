Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : des résultats positifs dans le cancer du sein Cercle Finance • 04/06/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a dévoilé jeudi soir les résultats d'une étude clinique dans le traitement du cancer du sein jugés 'impressionnants' par les analystes. Le groupe biopharmacetique a publié hier les résultats de son essai clinique de phase III 'OlympiA' évaluant l'efficacité de son traitement Lynparza. D'après lui, cette étude a montré une réduction de 42% du risque de récurrence du cancer ou de décès à comparer avec un placebo chez les patients atteints d'un cancer du sein HER2-/gBRCAm. Au bout de trois ans, 85,9% des patients traités avec Lynparza étaient en vie, contre 77,1% dans le groupe placebo. Dans une note, les analystes de Liberum évoquent des résultats 'impressionnants' laissant entrevoir selon eux des ventes de 'plusieurs milliards de dollars', une bonne nouvelle sachant que l'oncologie constitue aujourd'hui l'élément central des perspectives de croissance du groupe. L'action AstraZeneca ne réagissait guère à cette annonce vendredi à la Bourse de Londres, le titre étant parfaitement stable en milieu de matinée.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.03%