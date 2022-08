Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: des résultats positifs dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 09:37









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'Enhertu, l'anticorps-conjugué qu'il développe avec le japonais Daiichi Sankyo, avait donné des résultats positifs lors d'un essai mené sur des patients souffrant d'un cancer du sein avancé.



Le groupe biopharmaceutique indique que l'étude de phase III a atteint son critère d'évaluation principal en améliorant de manière significative, aussi bien en termes clinique que statistique, la durée de survie des patients sans progression de la maladie.



L'objectif secondaire de l'essai, l'amélioration de la survie globale des patients, a lui aussi été atteint.



L'essai, baptisé 'Destiny-Breast02' visait à comparer l'efficacité d'Enhertu contre un traitement de choix privilégié par les médecins dans le traitement du cancer du sein dit 'HER2 positif', non opérable et/ou métastatique chez des patients déjà traités au Kadcyla de Roche.



AstraZeneca prévoit de présenter ces données à l'occasion d'un prochain congrès médical.





