AstraZeneca : des résultats encourageants sur Tagrisso

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a présenté lundi les résultats encourageants d'une étude de phase III portant sur l'utilisation de l'une de ses molécules vedettes, Tagrisso, dans le traitement du cancer du poumon. Dans un communiqué, la société biopharmaceutique précise que Tagrisso a permis de réduire de 82% le risque de récurrence des atteintes au niveau du système nerveux central ou de décès chez les patients atteints d'un cancer du poumon présentant une anomalie EGFR. 'Une fois que le cancer du poumon s'est propagé au cerveau, les conséquences sont généralement dévastatrices pour les patients', rappelle José Baselga, le directeur de la recherche oncologique d'AstraZeneca. 'Nous constatons maintenant que Tagrisso étend son efficacité prouvée dans le traitement de la progression dans le cerveau au cadre métastatique en raison de sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique', explique le chercheur.

