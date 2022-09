Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: des résultats de phase 3 positifs avec Ionis information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Ionis Pharmaceuticals a annoncé mercredi qu'eplontersen, le traitement de la polyneuropathie familiale amyloïde qu'il développe avec AstraZeneca, avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'essais cliniques de phase 3.



Le groupe biopharmaceutique américain indique que le médicament a permis une amélioration 'statistiquement significative et satisfaisante d'un point de vue clinique' des patients atteints de neuropathie amyloïde à transthyrétine (NAH-TTR) en comparaison d'un placebo.



Ces résultats - présentés à l'occasion d'un congrès scientifique à Heidelberg (Allemagne) - ont mis en évidence une réduction de 81,2% du niveau de transthyrétine chez les patients ayant bénéficié d'un traitement.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.32%