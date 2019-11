Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : des données positives sur le Roxadustat Cercle Finance • 08/11/2019 à 15:03









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Roxadustat a significativement augmenté les taux d'hémoglobine chez les patients atteints d'anémie rénale chronique, lors de deux essais de phase III. L'amélioration a été constatée à la fois chez les patients non dialysés et les patients dialysés, précise le groupe. Le Roxadustat est actuellement approuvé en Chine pour le traitement de l'anémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique.

