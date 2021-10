Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : demande d'autorisation en urgence pour AZD7442 information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi avoir déposé aux Etats-Unis une demande d'autorisation en urgence pour son traitement prophylactique contre le Covid-19. Le groupe biopharmaceutique indique avoir formulé sa demande sur AZD7442, une combinaison d'anticorps monoclonaux à longue durée d'action (LAAB), auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Si elle venait à être approuvée, AZD7442 deviendrait la première molécule LAAB autorisée pour la prévention de la maladie. Dans son communiqué, AstraZeneca dit s'appuyer sur des données de phase III ayant permis de démontrer que l'administration du médicament permettait une réduction 'statistiquement significative' de développer une forme symptomatique de la maladie. Initialement découvert par le Vanderbilt University Medical Center avant d'être repris sous licence par AstraZeneca l'an dernier, AZD7442 est issu du plasma de patients convalescents ayant guéri d'une infection au Covid.

