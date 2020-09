Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : demande d'approbation du lynparza dans l'UE Cercle Finance • 21/09/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le CHMP recommande l'approbation du lynparza dans l'UE pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté par le BRCA Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a fondé son avis positif sur une analyse de sous-groupe de patients présentant des mutations BRCA1/2 provenant de l'essai de phase III PROfound. Le cancer de la prostate est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les hommes. José Baselga, vice-président exécutif de la R&D en oncologie, a déclaré 'Les patients chez qui on diagnostique un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ont malheureusement peu d'options de traitement et un pronostic historiquement mauvais. Cette recommandation pour Lynparza nous rapproche de la mise à disposition des hommes de l'UE du seul inhibiteur PARP capable d'améliorer la survie globale dans ce contexte '.

