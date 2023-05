Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: déçu par un avis d'un comité de la FDA information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - AstraZeneca s'est déclaré mardi 'déçu' par l'avis émis par un comité d'experts de la FDA américaine concernant l'utilisation de son immunothérapie Lynparza dans le traitement du cancer de la prostate.



Le laboratoire dit avoir été informé de l'opinion du comité oncologique de l'autorité sanitaire américaine, qui s'est prononcé en faveur de l'approbation de Lynparza dans le traitement du cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration chez les patients présentant des altérations du gène BRCA.



Mais AstraZeneca espérait une indication plus large, comme le laissait présager l'acceptation du dossier d'enregistrement du médicament, déposé en août dernier.



Cette annonce faisait baisser le titre du groupe biopharmaceutique en Bourse de Londres mardi, avec un repli 0,1% alors que l'indice FTSE 100 était globalement stable.



Développé en collaboration avec Merck, le Lynparza inhibe la croissance des cellules tumorales, soit en monothérapie soit en association avec des chimiothérapies de référence





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.10%