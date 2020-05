Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : décision de la FDA pour Enhertu Cercle Finance • 11/05/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré ce matin que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a accordé une désignation de thérapie révolutionnaire à Enhertu pour le traitement des personnes atteintes d'un cancer gastrique métastatique HER2-positif. La désignation de traitement révolutionnaire est donnée pour accélérer l'examen réglementaire des nouveaux médicaments potentiels destinés à traiter une affection grave et à répondre à un besoin médical non satisfait important. Le cancer gastrique est actuellement la troisième cause de mortalité par cancer, avec un taux de survie à cinq ans de 5% pour les maladies métastatiques. Les options thérapeutiques sont particulièrement limitées pour les patients atteints d'un cancer gastrique métastatique HER2 positif, qui représentent environ un cancer gastrique sur cinq. En 2019, AstraZeneca a conclu une collaboration mondiale avec le japonais Daiichi Sankyo pour développer et commercialiser conjointement Enhertu dans le monde entier.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.05%