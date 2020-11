Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : débute les essais de son vaccin contre le Covid Cercle Finance • 12/11/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - AstraZeneca s'associe à la société de recherche CCT afin de mener des essais cliniques sur le vaccin du Covid-19 en Arizona. Dans ce cadre, les deux entreprises vont recruter 1 500 participants dans la région de Phoenix. Les participants potentiels devront être âgés de 18 à 85 ans, ne pas être enceintes, présenter un bon état de santé général et ne jamais avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. L'étude se concentrera sur le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca Oxford, AZD1222, en le comparant à un placebo pour voir si le vaccin peut prévenir le virus.

