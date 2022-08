Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 17:26









(CercleFinance.com) - AstraZeneca gagne près de 1% à Londres, soutenu par une analyse de AlphaValue qui a annoncé lundi avoir relevé son opinion sur le titre, qu'il fait passer d''alléger' à 'accumuler' avec un objectif de cours maintenu à 12.896 pence.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indépendant met en évidence la forte croissance enregistrée par le laboratoire biopharmaceutique dans l'oncologie, ainsi que son nouveau statut de 'géant' dans le traitement des maladies rares.



Deux domaines qui bénéficient d'une croissance importante et de marges bénéficiaires élevées, fait valoir le cabinet parisien, qui salue aussi la solide exécution du groupe en matière de recherche et développement (R&D).



Au vu des résultats 'impressionnants' obtenus par ses projets de médicaments au stade le plus avancé, AlphaValue revoit à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe, ce qui le conduit à relever son opinion sur le titre.





