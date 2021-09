Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : dans le vert, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - AstraZeneca gagne un peu plus de 1% à Londres, aidé par l'analyse de Berenberg qui a relevé aujourd'hui son objectif de cours de 9500 à 10.000 pence, tout en confirmant sa recommandation d'achat sur le titre. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier reconnaît que les éléments moteurs susceptibles de porter les marges du groupe biopharmaceutique - à savoir son recentrage sur les thérapies spécialisées et les lancements de nouveaux médicaments - sont contrebalancés par d'autres facteurs plus pénalisants, comme l'exposition du groupe aux soins de santé primaires et à ses investissements importants en R&D. Berenberg rappelle toutefois qu'AstraZeneca - d'un point de vue historique - génère une rentabilité supérieure au coût de son capital et prévoit une amélioration de sa marge opérationnelle à 37% à horizon 2025, contre 34% en 2022.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.24%