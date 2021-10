Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : dans le vert avec le soutien d'un broker information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse du jour d'UBS. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca avec un objectif de cours rehaussé de 9200 à 10000 pence, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 15% pour l'action du laboratoire pharmaceutique britannique. 'DESTINY-Breast03 a fermement établi la plate-forme de conjugaison anticorps-médicament avec une optionalité qui devrait permettre aux investisseurs de tolérer les discussions en cours sur les marges', estime le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.49%