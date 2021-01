Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : dans le vert, après une analyse favorable Cercle Finance • 25/01/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca gagne près de 2% à Londres alors qu'Oddo a réitéré aujourd'hui son opinion 'achat' sur le titre et ajusté son objectif de cours de 10 300 à 10 800 pence, dans une note sur les grandes valeurs pharmaceutiques européennes pour lesquelles il maintient sa hiérarchie sectorielle. Pointant les réformes que pourrait appliquer Joe Biden, 'même s'il devrait être difficile de passer l'ensemble des mesures dans le contexte actuel de crise sanitaire et politique', il estime que l'incertitude pourrait continuer de peser momentanément sur le secteur. 'Toutefois les ratios de valorisation des six Big Pharma suivies sont redevenus intéressants (23% de décote médiane du PE 22 face au Stoxx 600) avec une croissance bénéficiaire toujours solide (TMVA BPA 20-24 médian de 7,3%)', indique le bureau d'analyses.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.73%