AstraZeneca: critère non atteint en phase 2 dans la BPCO

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'une étude clinique de phase 2 sur Tezspire, son nouveau traitement contre l'asthme, n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



Les premiers résultats de l'essai montrent que le médicament, administré par injection, n'a pas permis de réduire que de 17% les exacerbations des symptômes liés à la BPCO sur une année complète, un niveau jugé non significatif d'un point de vue statistique.



Le laboratoire met toutefois en évidence des données jugées 'encourageantes' chez les patients présentant un taux d'éosinophiles sanguins supérieur ou égal à 150 cellules/µL, une sous-catégorie qui représente 65% des patients atteints de BPCO.



Chez cette population de patients, la réduction des exacerbations modérées ou sévères a atteint 37%, un résultat pouvant cette fois être considéré comme significatif.



Tezspire, développé en collaboration avec Amgen, est un anticorps monoclonal humain qui inhibe une cytokine-clé à l'origine de la persistance de l'inflammation respiratoire de type allergique.





