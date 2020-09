Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : contrat d'approvisionnement avec Samsung Cercle Finance • 22/09/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Samsung Biologics, la branche biopharmaceutique du géant sud-coréen Samsung, a annoncé dans la soirée de lundi avoir signé un important contrat d'approvisionnement avec AstraZeneca. L'accord de long terme prévoit la fourniture au laboratoire anglo-suédois de principes actifs pour la fabrication de ses produits, ainsi que le transfert de certains médicaments. Le contrat prévoit un paiement de l'ordre de 330,8 millions de dollars, qui pourrait être porté à 545,6 millions de dollars si nécessaire, indique la société coréenne de services de bioproduction (CMO).

