AstraZeneca : collaboration étendue avec le belge Biocartis

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie belge Biocartis a annoncé mercredi une extension de son partenariat avec le géant AstraZeneca, avec lequel elle vient de conclure un nouvel accord de collaboration. Le premier projet des deux partenaires consistera à déterminer si les tests Idylla sur biopsie liquide de Biocartis peuvent permettre d'améliorer l'efficacité des tests moléculaires EGFR réalisés sur les tissus. L'objectif est d'aboutir à la commercialisation des tests Idylla - utilisés lors du diagnostic de patients atteints d'un cancer - en complément des produits pharmaceutiques d'AstraZeneca.

