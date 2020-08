Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : collaboration avec l'américain Eko Cercle Finance • 04/08/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Eko, un fabricant américain de stéthoscopes de nouvelle génération, a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec AstraZeneca en vue de développer de nouveaux outils numériques pour le dépistage des maladies cardiovasculaires, et en particulier l'insuffisance cardiaque. La société californienne explique que son partenariat avec le géant biopharmaceutique va lui permettre d'étendre les capacités de sa technologie en générant des données réelles. Bien que considérée comme l'une des principales causes de mortalité au niveau mondial avec 64 millions de décès chaque année, l'insuffisance cardiaque est souvent mal diagnostiquée, indique Eko, en raison du nombre limité de systèmes d'échocardiographie et de tests diagnostiques disponibles.

