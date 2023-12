Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: collaboration avec Absci dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Absci a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec AstraZeneca en vue de développer un anticorps en oncologie via une plateforme d'intelligence artificielle.



Aux termes du projet, des millions d'interactions protéine-protéine vont être étudiées afin d'alimenter les modèles d'IA propriétaires d'Absci, avec l'objectif de découvrir un médicament candidat dans le champ de l'oncologie.



D'un point de vue financier, l'accord comprend un paiement initial, un financement des activité de recherche et développement (R&D) et des paiements d'étape, ainsi que des redevances sur les futures ventes éventuelles du produit.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.50%