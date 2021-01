Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : choix de médicaments avec BenevolentAI Cercle Finance • 27/01/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - La société britannique BenevolentAI a déclaré qu'AstraZeneca avait sélectionné une première cible de médicaments générés par l'IA dans le cadre de leur accord de collaboration. Cette décision signifie que la cible pour les maladies rénales chroniques (MRC) - qui était prévue par la plateforme de Benevolent - entre maintenant dans le portefeuille de développement d'AstraZeneca après que le fabricant de médicaments l'ait validée par des tests expérimentaux. En 2019, BenevolentAI et AstraZeneca ont entamé une collaboration stratégique visant à découvrir de nouveaux médicaments contre l'IRC et la fibrose pulmonaire idiopathique. Ce partenariat combine l'expertise scientifique d'AstraZeneca avec la plateforme d'identification de cibles et le graphique de connaissances biomédicales de BenevolentAI pour identifier de nouvelles cibles de médicaments.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.24%