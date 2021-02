Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : cherche à accélérer la production de son vaccin Cercle Finance • 10/02/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Si AstraZeneca annonce que 'des millions de vaccins contre la Covid ont commencé à être expédiés le 5 février', le laboratoire précise 'explorer des options' avec IDT Biologika afin d'accélérer la production du vaccin au 2e trimestre de 2021 et répondre aux besoins immédiats. AstraZeneca évoque notamment 'un investissement conjoint visant à créer une importante capacité supplémentaire de substances médicamenteuses pour l'avenir.' Si les détails doivent encore être finalisés, les deux partenaires prévoient de construire jusqu'à cinq bioréacteurs de 2000L, capables de produire des dizaines de millions de doses par mois du vaccin, au sein du site d'IDT Biologika à Dessau (Allemagne). Ces nouveaux équipements pourraient alors être opérationnels d'ici la fin 2022, assure AstraZeneca. Cet investissement pourrait également permettre la fabrication d'autres vaccins partageant un processus de fabrication similaire, ce qui élargirait considérablement la capacité de production nationale de vaccins en Europe.

