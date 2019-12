Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : cession de droits sur deux anticancéreux Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un accord avec le groupe français Juvisé pour lui céder les droits commerciaux dans certains pays en Europe et en Afrique sur ses anticancéreux Arimidex and Casodex, qui ont perdu leur protection de brevet. Selon les termes convenus, Juvisé versera au laboratoire britannique un paiement initial de 181 millions de dollars, auquel pourront s'ajouter des paiements liés aux ventes futures de jusqu'à 17 millions de dollars. AstraZeneca, qui a déjà vendu ses droits sur ces deux médicaments aux Etats-Unis en 2017, explique que cette nouvelle cession s'inscrit dans une réduction du portefeuille de produits matures pour allouer des ressources à de nouveaux développements.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.28%