AstraZeneca : cession de droits commerciaux sur Movantik

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce la vente des droits de commercialisation mondiaux pour son médicament contre la constipation Movantik, hors Europe, Canada et Israël, à la société biopharmaceutique israélienne RedHill. Selon les termes de l'accord, RedHill versera un paiement initial de 52,5 millions de dollars au groupe britannique à la finalisation, ainsi qu'un paiement non contingent supplémentaire de 15 millions en 2021. Indiqué dans le traitement de la constipation induite par les opioïdes chez les patients adultes souffrant de douleur non cancéreuse chronique, Movantik a généré 96 millions de dollars de ventes aux Etats-Unis l'année dernière.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.83%