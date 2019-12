Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : cède les droits de Seroquel à Cheplapharm Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:11









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a vendu les droits commerciaux de son médicament antipsychotique Seroquel en Europe et en Russie au groupe Allemand Cheplapharm, a déclaré le fabricant de médicaments. Dans le cadre de cet accord, AstraZeneca a reçu un paiement de 178 millions de dollars, le groupe devant également recevoir des paiements futurs conditionnels aux ventes pouvant atteindre 61 millions de dollars. AstraZeneca a maintenant cédé les droits de Seroquel sur tous les principaux marchés internationaux.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +3.15%