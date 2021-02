Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : cancer du sein, les promesses du Lynparza Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'IDMC, le Comité indépendant de surveillance des données, a recommandé une analyse anticipée de l'essai de phase III OlympiA portant sur le Lynparza d'AstraZeneca et MSD. En s'appuyant sur l'analyse intermédiaire prévue, l'IDMC a conclu que l'essai avait démontré 'un effet thérapeutique durable et cliniquement pertinent du Lynparza par rapport au placebo' pour les patientes atteintes de certains cancers du sein et recommande donc que l'analyse primaire ait lieu dès maintenant. L'essai OlympiA Phase III est un partenariat entre Breast International Group (BIG), NRG Oncology, le US National Cancer Institute (NCI), Frontier Science & Technology Research Foundation (FSTRF), AstraZeneca et MSD.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.09%