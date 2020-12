Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : cancer du sein, des résultats encourageants Cercle Finance • 03/12/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son essai de phase II Destiny-Breast 01 montre 'une efficacité durable' de l'Enhertu comme traitement du cancer du sein. D'autres données encourageantes, issues d'un autre essai de phase I, Serena, plaident en faveur de l'AZD9833 comme traitement de cette même maladie. Les données seront présentées en détail lors du Symposium 2020 sur le cancer du sein de San Antonio (SABCS), qui se tiendra virtuellement du 8 au 11 décembre 2020. José Baselga, vice-président exécutif de la R&D en oncologie, a indiqué que ces résultat devraient permettre de progresser vers ' génération de nouveaux médicaments prometteurs'.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.84%