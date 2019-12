Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : Calquence aide à contrôler la leucémie Cercle Finance • 09/12/2019 à 12:16









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Calquence a significativement amélioré le contrôle par rapport à la chimio-immunothérapie chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique non traitée. Lors du suivi de 28 mois de l'essai de phase III, Calquence, en association avec l'obinutuzumab ou en monothérapie, a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 90% et 80%, par rapport au chlorambucil plus obinutuzumab, indique le groupe. L'essai a également montré que 87% des patients sous Calquence seuls restaient exempts de progression de la maladie ou de décès sur 24 mois. Ces résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle 2019 de l'American Society of Hematology à Orlando, en Floride.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.66%