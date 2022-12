Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AstraZeneca: avis positifs en cancers du foie et du poumon information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 10:23

(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que son association Imfinzi-Imjudo est recommandée par le CHMP pour autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du foie avancé ou non résécable.



Cette combinaison est aussi recommandée en association avec une chimiothérapie à base de platine pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IV (métastatique).



Le CHMP de l'Agence européenne des médicaments fonde ces avis positifs sur les résultats de l'essai de phase III HIMALAYA, publié dans le New England Journal of Medicine Evidence, et sur ceux de l'essai de phase III POSEIDON, publié dans le Journal of Clinical Oncology.