AstraZeneca : avis positif de l'AEM pour l'Imfinzi

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'Imfinzi (durvalumab) pour une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) d'une posologie supplémentaire - une dose fixe de 1500 mg toutes les quatre semaines - dans le cadre du traitement de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC). Cette nouvelle option de dosage est cohérente avec le dosage approuvé d'Imfinzi dans le cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (ES-SCLC) et, une fois approuvée, sera disponible pour les patients atteints d'un CPNPC localement avancé et non résécable pesant plus de 30 kg, indique AstraZeneca. ' Nous sommes impatients d'offrir aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules en Europe une option qui réduirait les visites médicales en prolongeant la posologie de deux à quatre semaines', a réagi José Baselga, vice-président exécutif de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.

