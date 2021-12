Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: avis favorable du CHMP pour le Saphnelo information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) s'est dit favorable à la mise sur le marché du Saphnelo (anifrolumab) dans l'Union européenne (UE) en tant que traitement d'appoint destiné aux adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) actif, modérément à sévèrement positif malgré un traitement standard.



Le 'LED' est une maladie auto-immune complexe qui peut affecter n'importe quel organe, indique le laboratoire.



L'avis favorable du CHMP s'appuie sur des résultats d'essais de phase II et III qui montrent que les patients traités avec Saphnelo ont présenté une réduction de l'activité globale de la maladie dans tous les systèmes organiques.



'Le programme clinique a fourni des preuves convaincantes que ce médicament a le potentiel d'être une nouvelle option importante pour les patients', assure Ian Bruce, professeur de rhumatologie à l'Université de Manchester (Royaume-Uni).





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.77%