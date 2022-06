AstraZeneca: avis favorable du CHMP pour Enhertu information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation d'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) dans l'Union européenne (UE) en tant que monothérapie destinée aux personnes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif non résécable ou métastatique ayant déjà reçu un ou plusieurs traitements anti-HER2.



Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécifiquement conçu pour HER2, développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



Le CHMP s'est notamment appuyé sur les résultats d'une étude de phase III montrant qu'Enhertu a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 72% par rapport au trastuzumab emtansine chez les patients affectés par u cancer du sein non résécable et/ou métastatique avec HER2-positif, préalablement traités par trastuzumab + taxane.



Si la Commission européenne suit l'avis du CHMP, 'les patients en Europe bénéficieraient alors de cet important médicament plus tôt dans le traitement de leur maladie, améliorant ainsi leurs chances d'obtenir de meilleurs résultats', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.



Enhertu fait par ailleurs l'objet d'une évaluation plus approfondie dans le cadre d'un programme de développement clinique complet évaluant l'efficacité et l'innocuité de plusieurs cancers ciblés par HER2, notamment les cancers du sein, de l'estomac, du poumon et colorectal.