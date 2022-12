Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: avis favorable dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Enhertu, codéveloppé avec Daiichi Sankyo, a été recommandé par le CHMP pour approbation dans l'UE en monothérapie pour le traitement des patientes adultes atteintes d'une forme de cancer du sein.



Cet avis favorable concerne les patientes atteintes de cancer du sein à faible teneur HER2-faible, non résécable ou métastatique, qui ont déjà reçu une chimiothérapie ou développé une récidive pendant ou dans les six mois suivant la fin de la chimiothérapie adjuvante.



Le CHMP a fondé son avis positif sur les résultats de l'essai de phase III DESTINY-Breast04, publiés dans NEJM, essai ayant démontré un bénéfice significatif en termes de survie par rapport à la chimiothérapie dans cette population de patients.





