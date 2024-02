Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: 'avancée majeure' dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats d'un essai de phase III ont montré que Tagrisso (osimertinib) avait permis une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression (SSP) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) muté par EGFRm après chimioradiothérapie (CRT) par rapport au placebo après CRT.



Les données de survie globale (SG) ont par ailleurs montré une tendance favorable pour Tagrisso, bien que les données n'étaient pas encore matures au moment de cette analyse. L'essai continuera donc d'évaluer la survie globale comme critère d'évaluation secondaire.



' Ces résultats représentent une avancée majeure pour les patients atteints d'un cancer du poumon muté par EGFR de stade III qui ont de forts risques de progression précoce et de propagation au cerveau, et pour lesquels aucune thérapie ciblée n'est disponible', a commenté Suresh Ramalingam, directeur exécutif du Winship Cancer Institute de l'Université Emory, Atlanta, États-Unis, et chercheur principal de l'essai.



Par ailleurs, Tagrisso associé à une chimiothérapie a été récemment approuvé aux États-Unis sur la base de l'essai de phase III dit 'FLAURA2'.



A la suite de ces annonces, le titre du laboratoire anglo-suédois gagnait plus de 3,5% à la bourse de Londres.





